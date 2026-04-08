Rimini, provano a rubare prima al ristorante e poi al bar: tre giovani scoperti e denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno denunciato a piede libero tre giovani egiziani, ritenuti responsabili del reato di tentato furto ai danni di un esercizio commerciale.

Alle prime ore della mattina, i militari sono intervenuti a Miramare presso un bar di Viale Principe di Piemonte, a seguito della segnalazione della titolare al 112. La donna, allertata dal sistema antintrusione, aveva notato attraverso i sistemi di videosorveglianza tre individui sospetti aggirarsi nei pressi dell’esercizio: uno con una felpa chiara e capelli corti intento a forzare l’ingresso, un secondo con cappuccio calzato e un terzo con funzioni di “palo” in posizione defilata.

Grazie alla tempestività dell’intervento, i militari hanno individuato e fermato tre giovani. Dagli accertamenti condotti in caserma e dall’analisi dei filmati di videosorveglianza, è emerso che il gruppo aveva tentato di scardinare la porta dell’attività, desistendo solo grazie all’attivazione dell’allarme che li aveva messi in fuga. I Carabineri, inoltre, nel corso delle operazioni di identificazione, riconoscevano i tre giovani egiziani come possibili autori di analogo episodio avvenuto meno di un’ora prima presso un’altra attività ristorativa della zona: anche in quel caso il gruppo era stato messo in fuga dall’allarme antintrusione dell’esercizio pubblico e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Durante la perquisizione, i fermati sono stati trovati in possesso di prodotti alimentari di dubbia provenienza, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.