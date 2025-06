Rimini, prova a rubare un’auto proprio mentre passa la Polizia: 27enne arrestato

Una pattuglia della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di Novafeltria ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di uno straniero di 27 anni perché sorpreso a commettere il furto di un’autovettura. E’ successo ieri sera, poco dopo le 22, quando i poliziotti, in transito in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Rimini, hanno notato un individuo che stava forzando una portiera di un’autovettura regolarmente chiusa e parcheggiata negli appositi stalli sulla pubblica via. Immediatamente gli agenti sono intervenuti e sono riusciti a fermare il giovane prima che potesse dileguarsi.

Successivamente, con l’ausilio di un equipaggio della locale Questura, è stato sottoposto a fotosegnalamento, operazione che permetteva di accertare che aveva diversi precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale.

Nel frattempo, è stato rintracciato anche il proprietario del veicolo oggetto del tentativo di furto, un riminese di 50 anni, il quale ha formalizzato la relativa denuncia. Al termine delle formalità di rito lo straniero, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida della misura e del rito per direttissima previsto per la giornata odierna.