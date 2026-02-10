Rimini, prova a rubare alle Befane e prende per il collo il vigilante: scatta l’arresto

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un italiano per il reato di tentata rapina impropria. Verso le 19.30 sono state inviate due volanti presso il negozio “Cisalfa” del Centro Commerciale “Le Befane” in quanto veniva segnalata la presenza di tre individui che dopo aver perpetrato un furto, stavano ponendo un atteggiamento violento nei confronti dell’addetto alla vigilanza.

L’addetto riferiva ai poliziotti che, una volta oltrepassato la cassa, l’allarme acustico era entrato in funzione e pertanto invitava i tre sospetti a seguirlo per verificare se effettivamente avessero asportato della merce.

Fin da subito due dei ragazzi rimanevano calmi e tranquilli mentre il terzo assumeva un atteggiamento poco collaborativo nei confronti della vigilanza estraendo dalla tasca della giacca dei guanti facendoli cadere a terra sperando di non essere visto. Alla domanda se avesse altro nascosto, il ragazzo incominciava ad alterarsi, scagliandosi contro i mobili li presenti per poi spintonare l’addetto e afferrarlo per il collo.

Il ragazzo veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli atti di rito ed essere arrestato per il reato di tentata rapina impropria. Veniva disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima nella giornata odierna.