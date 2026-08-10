Rimini, pronta la nuova oasi felina di via Feleto per i gatti dall’ex Caserma

E’ in fase di ultimazione la nuova oasi felina in via Feleto, una struttura di oltre mille metri quadrati pronta ad accogliere la colonia finora presente all’interno del complesso dell’ex Caserma “Giulio Cesare”. L’area, interamente recintata per consentire il movimento dei gatti in sicurezza, è stata dotata di quattro spazi di prima accoglienza con casette, ripari e strutture per arrampicarsi, oltre a una fontanella idrica, depositi e schermature verdi. I trasferimenti avverranno in modo graduale grazie al lavoro delle associazioni Cuori Randagi O.D.V. e A-Mici di Soraya, mentre la vigilanza sanitaria e le sterilizzazioni saranno curate dall’Azienda USL. La gestione quotidiana dell’oasi è stata affidata alla società “The Lorenz’s Pack Srls” fino al 31 dicembre 2026, affiancata dai volontari civici del nascente gruppo Ci.Vi.Vo. “Oasi Felina Via Feleto”. Soddisfatta l’assessora Francesca Mattei, che sottolinea come la struttura rappresenti il rispetto di un impegno preso con la città per garantire agli animali un ambiente idoneo e protetto.