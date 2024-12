Rimini. Profilo social hackerato, calvario per un 30enne: truffato e derubato

Un uomo di 30 anni è rimasto coinvolto in una truffa on line molto articolata che lo ha portato a sporgere denuncia contro ignoti.

I fatti risalgono a pochi mesi fa. Il 30enne, titolare di un salone da parrucchiere in provincia, aveva un profilo Facebook collegato all’uso della carta di credito che utilizzava anche per effettuare pubblicità on line sul social network. Profilo dal quale, dunque, potevano essere prelevati dei soldi.

Dopo aver ricevuto ripetuti inviti da parte di Facebook a revisionare il proprio account, il parrucchiere ha deciso di intervenire senza però riuscire più, per alcuni giorni, a entrare nella propria “pagina” (con relativo cambio account e password). E, cosa ancor più preoccupante, gli è stata recapitata la mail di un pagamento di 50 euro effettuato tramite il proprio profilo. Risultano invece in sospeso altre somme da pagare (una da 25 euro e altre in dollari) grazie al fatto che il riminese, nel frattempo, aveva provveduto a bloccare la carta di credito. Inoltre sul proprio profilo - chiaramente hackerato - vedeva pubblicizzate delle scarpe prodotto tutt’altro che in linea con la sua attività.