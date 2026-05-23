Rimini, principio di incendio, evacuata la casa di riposo VIDEO GALLERY

Rimini
  • 23 maggio 2026
Foto e video Migliorini
Foto e video Migliorini
Rimini, principio di incendio, evacuata la casa di riposo VIDEO GALLERY
Rimini, principio di incendio, evacuata la casa di riposo VIDEO GALLERY
Rimini, principio di incendio, evacuata la casa di riposo VIDEO GALLERY
Rimini, principio di incendio, evacuata la casa di riposo VIDEO GALLERY

Evacuata la “Rsa Merdiana 3” a Miramare di Rimini per un principio di incendio che ha interessato un gruppo di continuità della struttura. La nuova Rsa si trova in una struttura moderna ed efficiente e per fortuna il problema si è risolto in fretta, con il fumo che si è prodotto che ha fatto scattare le procedure di sicurezza, con tutti gli ospiti evacuati e portati in ospedale per accertamenti. Le fiamme hanno iniziato a divampare verso le 9 di questa mattina: il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha subito spento l’incendio e non si registrano feriti o danni alla struttura. Applicando il protocollo di sicurezza, la Rsa è stata completamente evacuata.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui