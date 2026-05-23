Rimini, principio di incendio, evacuata la casa di riposo VIDEO GALLERY

Evacuata la “Rsa Merdiana 3” a Miramare di Rimini per un principio di incendio che ha interessato un gruppo di continuità della struttura. La nuova Rsa si trova in una struttura moderna ed efficiente e per fortuna il problema si è risolto in fretta, con il fumo che si è prodotto che ha fatto scattare le procedure di sicurezza, con tutti gli ospiti evacuati e portati in ospedale per accertamenti. Le fiamme hanno iniziato a divampare verso le 9 di questa mattina: il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha subito spento l’incendio e non si registrano feriti o danni alla struttura. Applicando il protocollo di sicurezza, la Rsa è stata completamente evacuata.