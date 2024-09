“Rimini prima nella categoria imprese e sport”: la soddisfazione dell’assessore Lari dopo il report del Sole24Ore

Il Sole 24Ore ha appena pubblicato i dati sull’indice di sportività, dati commentati dall’assessore allo sport del Comune di Rimini, Michele Lari: “L’edizione odierna del quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ riporta l’ormai tradizione Indice di Sportività delle Province Italiane, il ranking, giunto alla sua diciottesima edizione, formato sulla base di una serie di specifici indicatori circa l’impatto complessivo (agonistico, sociale, culturale, economico, turistico) dello sport sui singoli territori del Paese. Anche quest’anno, il risultato della provincia di Rimini è molto positivo, confermandosi tra le top 20 nella classifica generale: il territorio riminese si posiziona infatti al 19esimo posto, sostanzialmente confermando la posizione dello scorso anno (17esimo). Un dato che conferma lo stretto e inscindibile legame della nostra provincia con il mondo dello sport, sia dal punto di vista agonistico che amatoriale che sociale e turistico. La fotografia restituita dal quotidiano, in particolare, vede Rimini distinguersi in alcune categorie chiave, dove occupiamo posizioni di vertice a livello nazionale”.

Rimini prima nella categoria “Imprese e Sport”

“In primis - continua Lari - siamo sul gradino più alto del podio nella categoria Imprese e sport, che valuta la presenza di imprese e addetti del settore sportivo, a conferma della vitalità del nostro tessuto economico legato allo sport, un settore che genera occupazione e innovazione nel territorio. Inoltre, confermiamo la nostra leadership nel settore dei motori, con un primo posto che ci riconosce come la ‘Valley delle due ruote’, un simbolo della tradizione riminese e del suo rapporto con l’ecosistema motoristico, fatto di passione, campioni, industrie, professionisti e operatori. E ancora: la provincia di Rimini è medaglia d’argento nell’indicatore relativo all’attrattività degli eventi sportivi, con un punteggio di 889. Questo dato sottolinea la nostra capacità di organizzare manifestazioni sportive di grande richiamo, che attraggono appassionati da tutta Italia e dall’estero, con ricadute positive anche per il turismo, che per noi, come noto, è un settore vitale. In particolare, ricordo che quest’anno, sebbene ancora non rientri in questa classifica legata all’anno 2023, abbiamo ospitato la carovana gialla del Tour De France, tra le manifestazioni sportive più seguite al mondo.

Sempre al secondo posto troviamo Rimini nella categoria Sport e società, un’area che premia l’impegno della città nella promozione dello sport come fattore di inclusione e partecipazione sociale, a cui si affianca un altro importante risultato relativo al numero di atleti tesserati Coni, dove ci classifichiamo quarti in Italia.

Infine, siamo quinti in Italia per gli investimenti nello sport, un dato che evidenzia quanto sia strategico per noi potenziare le infrastrutture, promuovere lo sport e sostenere lo sviluppo di nuove opportunità sportive per tutti. A proposito di questo, la nostra amministrazione comunale è nel vivo di un piano di cantieri finalizzato alla creazione e al miglioramento del patrimonio dell’edilizia sportiva del territorio, allo scopo di restituire non solo degli ambienti più belli e funzionali ai nostri atleti e alle nostre associazioni, ma anche per dare vita a veri e propri poli di aggregazione e di promozione della salute della comunità. Una visione d’insieme, più ampia, che si esplica anche nell’infrastrutturazione della città, con progetti come il Parco del Mare concepite come vere e proprie piattaforme per l’attività fisica e la vita all’aria aperta, grazie alla diffusione di palestre en plein air, campi da basket e centri sportivi”.