Rimini prima in regione per vivibilità climatica

Rimini si conferma tra le città italiane più vivibili dal punto di vista climatico. Nell’edizione 2026 dell’Indice di Vivibilità Climatica, realizzato da Corriere della Sera e iLMeteo.it su 108 capoluoghi italiani, la città si posiziona al 16° posto nazionale - in miglioramento rispetto al 23° di due anni fa - e prima in Emilia-Romagna, davanti a Ravenna (39ª), Parma (48ª), Forlì-Cesena (49ª), Modena (53ª), Reggio Emilia (60ª), Ferrara (78ª), Bologna (80ª) e Piacenza (86ª).

I dati climatici del 2025 fotografano una città con temperature contenute rispetto alle medie nazionali: solo 33 giorni di caldo percepito elevato (media nazionale 41), 40 notti tropicali (52 di media), 2 giorni di caldo africano (17 di media) e 12 eventi di ondate di calore contro i 48 nazionali. La brezza marina a 8 km/h contribuisce ulteriormente al comfort estivo.

“Il clima è un fattore imprescindibile per il benessere delle comunità - sottolinea l’assessora all’Ambiente Anna Montini -. Per questo continuiamo a investire in adattamento e mitigazione: dal Parco del Mare alla de-impermeabilizzazione del suolo, dalla forestazione urbana alla creazione di oasi climatiche nei quartieri, pensando anche alle persone più vulnerabili.”