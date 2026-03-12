Rimini, prima il colpo in banca, poi in farmacia: i due rapinatori incastrati dallo scontrino

Si sono aperte le porte del carcere di Rimini per i due pluripregiudicati, un 48enne e un 36enne, entrambi originari della Puglia, arrestati nel tardo pomeriggio di martedì e accusati del tentato assalto avvenuto nello stesso giorno alla filiale della Cassa di Risparmio situata a Gualdicciolo e del colpo andato a segno in una farmacia di Villa Verucchio. La loro rocambolesca fuga si è però conclusa dopo poche ore al centro commerciale Le Befane grazie all’intervento del gruppo Volanti della Questura di Rimini e della Squadra Mobile, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri.