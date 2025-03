Rimini. Prima coccola, una maglietta per la beneficenza

T-shirt in vendita per solidarietà. La Prima coccola collabora con Never give up. Il progetto al quale è destinata la campagna si chiama “A un passo da te” e permetterá alle famiglie di restare vicino ai propri bimbi durante la degenza. Lancia, dunque, un messaggio «di speranza, fiducia e connessione» la recente sinergia tra La prima coccola, organizzazione di volontariato a sostegno dei bambini e dei genitori ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Infermi” di Rimini, e Veronica Lisotti ex calciatrice, ora allenatrice e giornalista sportiva originaria di Cattolica dove tuttora risiede.

La storia

Molte le battaglie vinte in prima linea da questa campionessa, anche fuori dal rettangolo verde, inclusa quella contro un linfoma che le è stato diagnosticato alla fine del 2020, in piena pandemia. Così ha trascorso l’anno seguente in ospedale finché nel 2022, durante la riabilitazione, le è venuta l’idea di lanciare Never give up (Non mollare mai), una linea di T-Shirt che nasce come campagna solidale. «Durante la malattia – racconta - ho affidato i miei pensieri a un diario su Facebook chiudendo ogni post lanciato dal bunker con quel motto. Un’esperienza, quella affrontata, che mi ha fatto sentire il sostegno, seppur virtuale, di numerosi utenti dei social». Tra i sostenitori più affettuosi c’era anche Massimo, un bambino che allenava quand’era nella Fya Riccione e che ha superato un’operazione all’ospedale “Gaslini” di Genova, quarto in Italia a finire sotto i ferri, per asportare una rara forma di tumore, proprio mentre lei era ricoverata in Romagna. Da qui l’idea di dedicare Never Give up anche ai più piccoli con magliette di vari colori dove l’invito a non arrendersi è accompagnato «dal disegno di un sorriso anziché dai due pugni impressi sulla linea destinata ai grandi». Per chi volesse partecipare all’iniziativa, è possibile acquistare i capi da Lisotti, La prima coccola o lo Studio fisioterapico Lazzari assieme a La chiocciola spazio mamma. In vendita ci sono anche braccialetti, in questo caso a offerta libera, con scritto da una parte Never give up e dall’altra La prima coccola. Il grazie di Lisotti va tutti i volontari dell’associazione, attiva da dieci anni, «per il loro operato e gli splendidi progetti». Alla fine della campagna nel segno della solidarietà, seguirà un’asta benefica in data da destinarsi con il supporto di un’associazione Live Charity. Informazioni e acquisti: 375.5128851.