Rimini, prezzi stabili e fiori in abbondanza, ma le code al cimitero non ci sono

Un antico detto dialettale diceva che era più importante il giorno dei morti, rispetto a quello dei santi, perché i santi possono essere lontani, lassù in cielo, ma i morti, quelli li hanno tutti. Così, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre sopravvive ancora la tradizione di onorare i cari passati a miglior vita. Seppur con meno zelo e certamente meno urgenza di un tempo, ancora oggi i crisantemi sono il simbolo di un legame affettivo che nemmeno la morte ha saputo spezzare. E per quest’anno, l’inflazione non ci ha messo il carico da novanta. I prezzi delle “margherite” vendute al cimitero di Rimini infatti si mantengono in linea con quelli degli anni precedenti: da un euro e 50 ai 6 euro per i fiori recisi singoli, ai 10 euro in media per i vasi, prezzo che può variare sensibilmente però in base alla grandezza della pianta che si acquista. Leggeri incrementi, come spiegano i fratelli De Carli, da sempre al primo banco venendo dal sottopasso all’ingresso principale del cimitero monumentale, riguardano «i lilium e le orchidee, fiori che arrivano dall’estero, spesso dall’Olanda, e che hanno un mercato diverso». Diverso, nello specifico, da quello della flora nostrana, come appunto i crisantemi, che, come spiegano anche da Silla fiori, altro banco storico del cimitero di Rimini, «quest’anno hanno mantenuto i prezzi stabili, e vengono venduti sostanzialmente allo stesso valore dell’anno scorso. Piccoli aumenti che poi si ripercuotono sul prezzo al dettaglio ci sono solo sui fiori come le orchidee o gli anthurium, che provengono dall’Olanda». Alla base, infatti, ci sono i produttori locali, che nonostante le difficoltà legate alle abbondanti piogge di questo autunno, che in alcuni casi hanno generato ingenti danni al raccolto, hanno mantenuto il prezzo di vendita all’ingrosso pressoché invariato.