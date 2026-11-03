Rimini, pretende i soldi per il lavoro in discoteca, ma cita la società sbagliata e perde la causa

Aveva lavorato alla programmazione artistica della stagione estiva di una discoteca della Riviera e chiedeva di essere pagata per l’attività svolta, oltre a un risarcimento per il lavoro che non avrebbe potuto portare avanti nei mesi successivi. Ma ha citato in giudizio la società sbagliata. Per questo il Tribunale di Rimini, con sentenza del giudice Lucio Ardigò, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva complessivamente 3.600 euro.
La stessa dovrà inoltre rimborsare le spese legali della controparte, liquidate in 1.128 euro, oltre agli accessori di legge.