Rimini, pretende i soldi per il lavoro in discoteca, ma cita la società sbagliata e perde la causa

Aveva lavorato alla programmazione artistica della stagione estiva di una discoteca della Riviera e chiedeva di essere pagata per l’attività svolta, oltre a un risarcimento per il lavoro che non avrebbe potuto portare avanti nei mesi successivi. Ma ha citato in giudizio la società sbagliata. Per questo il Tribunale di Rimini, con sentenza del giudice Lucio Ardigò, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva complessivamente 3.600 euro. La stessa dovrà inoltre rimborsare le spese legali della controparte, liquidate in 1.128 euro, oltre agli accessori di legge.

La controversia

La vicenda prende le mosse dalla primavera del 2025. Secondo quanto riportato negli atti, la donna aveva svolto attività di programmazione artistica tra il 4 aprile e il 15 maggio, nell’ambito della preparazione della stagione estiva del locale. Per questo periodo reclamava 900 euro. A tale cifra aggiungeva altri 2.700 euro, sostenendo di aver perso la possibilità di proseguire l’attività lavorativa dal 27 giugno fino alla conclusione della stagione estiva. La richiesta complessiva ammontava dunque a 3.600 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. La società si è però difesa sostenendo di non avere mai stipulato quel contratto e di essere completamente estranea al rapporto di lavoro contestato. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo al giudice di dichiarare inammissibile la domanda o, in subordine, di respingerla perché infondata e non provata.

Il processo