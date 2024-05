Rimini. Pretende di usare la polizia locale come taxi e aggredisce gli agenti: giovane arrestato

RIMINI. Durante un posto di controllo in via Boscovich/Colombo, un gruppo di ragazzi si è avvicinato al personale della municipale, con uno di loro che ha insistito per essere accompagnato in hotel con il veicolo di servizio. Di fronte al rifiuto, il giovane ha reagito aggressivamente cercando di colpire gli agenti e, dopo un inseguimento, è stato rintracciato nei pressi della struttura alberghiera dove alloggiava. Attualmente si trova in stato di fermo, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.