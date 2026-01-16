Rimini. Pretende dalla moglie rapporti sessuali: 44enne assolto e scarcerato

Assolto e scarcerato in quanto al momento detenuto. È quanto stabilito ieri dalla sentenza del collegio penale nei confronti di un 44enne napoletano, a giudizio per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali verso la moglie. Per lui, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, il pm aveva invece chiesto sei anni e cinque mesi di carcere. La donna di origini straniere, costituitasi parte civile e tutelata dalla legale Aidi Pini, ha raccontato di aver vissuto almeno due anni di vessazioni, maltrattamenti fisici e psicologici, dovendo sottostare anche alle pretese sessuali del coniuge, che la costringeva a rapporti non consenzienti, caratterizzati da pratiche “particolari” che lei non gradiva. Esasperata, è stata costretta a scappare di casa e chiedere aiuto a un centro antiviolenza. Al contrario, l’uomo si è sempre professato innocente, rigettando ogni accusa.

