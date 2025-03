Rimini. Preso a calci e pugni in testa dal branco, ragazzino salvato da un passante “eroe”

Un ragazzino corre all’impazzata, attraversa via della Fiera inseguito da un gruppo di coetanei, giovanissimi come lui, che come belve fameliche gli stanno alle calcagna fino a raggiungerlo e spingerlo a terra. Inerme e circondato, senza via di scampo, lo colpiscono con calci e pugni, usando anche i caschi dei loro motorini.

E’ successo giovedì in pieno pomeriggio, intorno alle 16.30 nella zona del Palacongressi. Una scena, compresa quella del pestaggio, che si è svolta davanti agli occhi di decine e decine di automobilisti e passanti. Gli stessi che hanno assistito senza prendere alcuna iniziativa ai calci alle gambe, all’addome e in testa che un gruppo di almeno cinque ragazzi, tra cui uno con il passamontagna, dava a un coetaneo, colpito addirittura con i caschi che il “branco” si era portato dietro in quella che è apparsa come una spedizione punitiva feroce e violenta.