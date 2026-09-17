Rimini, prende una camera d’albergo e la usa come base per lo spaccio: 21enne arrestato

Prende una stanza d’albergo e la usa come base per lo spaccio. Nella serata di ieri, i Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza un 21enne di origini albanesi, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante il tentativo del giovane di sviare le indagini indicando ai militari la propria auto come unico appoggio, i successivi approfondimenti hanno consentito di individuare un hotel sul lungomare nord, verosimilmente utilizzato dal 21enne come base logistica.

All’interno di una camera, i Carabinieri hanno rinvenuto 110 grammi di cocaina. Una parte dello stupefacente è stata trovata su un tavolo, unitamente a una macchina per il sottovuoto e a vari sacchetti, a conferma dell’attività di preparazione in corso. La restante parte, già suddivisa in dosi per la vendita, era stata invece occultata all’interno di un calzino riposto nell’armadio. Nascosta nello stesso mobile è stata rinvenuta anche la somma in contanti di oltre 4.500 euro, ritenuta probabile provento dello spaccio. Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Al termine degli accertamenti, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la giornata di oggi dinanzi al Tribunale.