RIMINI. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi nella zona via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un’auto elettrica ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto l’abitacolo della vettura ferma e senza persone a bordo. L’intervento dei vigili del fuoco ha spento il rogo. L’auto in questione era entrata in servizio oggi. Era in sosta, probabilmente sotto carica alla colonnina, nel cortile della palazzina della Start.