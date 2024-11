Rimini. Prende forma il progetto della spiaggia accessibile per tutti

Il progetto “SpiaggiaLiberaTutti” di Rimini sta prendendo forma e promette di rendere l’arenile di piazzale Boscovich un luogo inclusivo e accessibile a tutti. L’iniziativa, avviata a fine settembre, punta a soddisfare le esigenze di tutti i visitatori, compresi coloro con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche, oltre a considerare le varie fasce d’età.

I lavori completati finora comprendono le fondazioni e le strutture dei primi due blocchi di spogliatoi e bagni in legno, mentre a breve verrà avviata la costruzione del deposito. Inoltre, è già stata realizzata parte della rete fognaria e dell’impianto idrico, insieme alla pubblica illuminazione.

In linea con l’obiettivo di accessibilità, la spiaggia sarà suddivisa in spazi su pedana ben segnalati e sequenziali, con gazebo e ombrelloni su piattaforme per garantire la fruibilità e permettere l’accesso agevole a tutte le persone. L’area ospiterà anche un gazebo relax all’ingresso della passerella, attrezzato con tende laterali, poltrone e connessioni audio e video. La pavimentazione della spiaggia sarà realizzata con mattonelle in pietra naturale recuperata, resistenti, antiscivolo e sostenibili, con colori e design pensati per un wayfinding intuitivo.

Il progetto prevede un investimento totale di 580 mila euro, di cui 150 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e i restanti 430 mila a carico del Comune di Rimini. La conclusione dei lavori è attesa entro febbraio 2025, così che dalla prossima stagione balneare tutti possano godere pienamente della spiaggia in un ambiente sicuro e inclusivo.