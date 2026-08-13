Rimini, premio per Peppino, da 70 anni in vacanza a Rivabella, la prima volta in motocicletta

RIMINI. La prima volta che è venuto in vacanza a Rimini era in sella a una motocicletta. Era il 1956 ed era venuto per trovare un amico. Da allora Giuseppe Cambiaghi, per tutti Peppino, non ha interrotto il suo legame con Rivabella. Ospite storico dell’Hotel Caesar Palladium, giovedì sera è stato premiato per la sua fedeltà. Prima da ragazzo, poi con la fidanzata e moglie e la famiglia, oggi continua a considerare Rivabella una seconda casa. Il legame con la famiglia Dall’Ara, che lo accoglie in hotel, è diventato negli anni un rapporto di familiarità autentica.

Grande appassionato di ciclismo, Peppino ha percorso a lungo le colline romagnole fino a San Marino. La sua presenza nel 2026 assume un valore particolare: dopo un inverno difficile, una delle prime telefonate è stata proprio all’hotel, con una frase semplice e diretta: «Ciao, sono Peppino... ve’ che vengo giù!».