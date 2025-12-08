Rimini premia Cuaron: “Impossibile scappare da Fellini, lo porti addosso e non puoi che ringraziare”

RIMINI. «È impossibile scappare da Fellini, te lo porti addosso e non puoi che ringraziare». Alfonso Cuaron - ieri a Rimini a ricevere il Premio Fellini – il riverbero felliniano lo rivede ancora oggi, a sette anni di distanza dal suo film autobiografico Roma, il suo Amarcord che gli valse nel 2018 Premio Oscar e Leone d’Oro a Venezia. «Quando ho realizzato Roma volevo essere completamente libero da ogni condizionamento e non ho guardato film per diverso tempo – ha raccontato il regista messicano incontrando ieri la stampa al Grand Hotel, prima della cerimonia di conferimento del Premio al Teatro Galli - Una volta finito però, rividi per la quinta o sesta volta La strada e mi sono accorto di quanto certi particolari di quel film mi fossero rimasti addosso. E poi Le notti di Cabiria, che ho rivisto nel personaggio di Cleo (la domestica protagonista di Roma, ndr)».
Quel riverbero felliniano torna a farsi sentire come un’onda, ed emoziona, mentre Cuaron si accomoda sulle poltrone in velluto del Grand Hotel, il Grand Hotel di Fellini. «Vedo il mare e vedo il Rex» esclama, e pazienza se fuori fa freddo e il mare non scintilla: il caldo arriva dal cuore. Arriva dall’amore per il cinema. E poi: «Come si chiama la donna? Ma sì, certo: Gradisca!». Par quasi di vederla scendere le scale, ora, guardando negli occhi il neo Premio Fellini Alfonso Cuaron.