Rimini, preghiera per la pace in Medio Oriente oggi in cattedrale, poi preghiera con il rosario fino a piazza Cavour

In comunione con la Chiesa universale, nella memoria della Vergine del Rosario il Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, invita tutti lunedì 7 ottobre 2024 alla preghiera e al digiuno per la pace in Medio Oriente e nel mondo intero.

Alle ore 19 appuntamento in Basilica Cattedrale, a Rimini. Si vivrà un tempo di Adorazione Eucaristica, accompagnato da un canto e dalla lettura di un brano del Vangelo. Successivamente si pregherà con il Rosario fino all’immagine di Maria Immacolata in piazza Cavour. Durante il tragitto sarà letto anche uno stralcio ella lettera del cardinale e patriarca di Gerusalemme dei Latini, mons. Pierbattista Pizzaballa. Verrà inoltre raccolto il corrispettivo della cena di digiuno e devoluto a favore della Terra Santa. Conclusione in piazza Cavour, davanti alla Madonna dell’Immacolata Concezione, collocata in una nicchia sul fronte di Palazzo Garampi.