Rimini. Precipita dal quarto piano dell’hotel e finisce sulla copertura del ristorante VIDEO GALLERY

Un giovane turista tedesco di 21 anni è caduto dal quarto piano di un hotel in viale Brindisi e per sua fortuna è finito sulla copertura della sala ristorante. Il ragazzo, in vacanza con amici, sembra che attorno alle 5 di questa mattina abbia scavalcato la balaustra esterna alla camera e sia caduto giù. Nonostante la rovinosa caduta è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, pur riportando serie ferite. Sul posto sono intervenuti polizia, 118 e vigili del fuoco.

Notte alcolica

L’hotel si trova nei pressi della discoteca Carnaby e stando alle prime ricostruzioni, il gruppo di ragazzi avrebbe fatto una abbondante scorta di alcolici per una serata in allegria che ha rischiato di avere un epilogo tragico. Il ragazzo, come ha raccontato alla polizia un testimone oculare che si trovava di fronte, ha fatto tutto da solo, perché probabilmente ubriaco. Le sue condizioni sono buone ed è stato ricoverato solo per precauzione. Molti hanno raccontato di aver sentito musica a tutto volume e risate provenire dalla camera. Un testimone quindi l’avrebbe visto sporgersi dalla balaustra del balconcino e cadere giù. Pare infatti che più testimoni abbiano visto e sentito il gruppo di turisti fare molto chiasso e bere.