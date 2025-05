Rimini. Posti barca e house boat sold out per tutta l’estate in Darsena

«Abbiamo posti barca e house boat sold-out per l’intera estate. La stagione è partita benissimo e a fine anno prevediamo un aumento di fatturato». Gianni Sorci, direttore del “Marina di Rimini”, esprime soddisfazione per una stagione che si preannuncia col vento in poppa. E, dati alla mano, elenca quelle che sono le note positive di una gestione 2025 «iniziata bene e che potrebbe terminare ancora meglio».

«La bella novità di quest’anno è rappresentata dalle house boat – commenta Sorci -. Se, infatti, nel 2024 avevamo registrato il pienone solo ad agosto, quest’anno il tutto esaurito lo avremo a partire da luglio, con prenotazioni confermate già ad aprile».

Pochi anni di vita e sono già le più ricercate. Le casette galleggianti, appena 6 nel 2021, dodici oggi, rappresentano una scommessa vinta per i vertici della darsena. Ormeggiate su un pontile appartato e dotate dei più moderni comfort, queste strutture ricettive di 32 metri quadri ciascuna, in grado di ospitare fino a cinque persone, toccano il loro boom di richieste d’estate, con punte importanti anche d’inverno. «Certo – conferma, con un pizzico d’orgoglio, il direttore -. Pensate che durante le fiere registriamo il pienone. Perfino in occasione del Sigep.... E sto parlando del mese di gennaio, un mese freddo, che sconsiglierebbe weekend vista mare. E, invece, tanti sono stati gli stranieri, soprattutto francesi e svizzeri, che ci hanno scelto».

House boat piene e posti barca sold out. Il 2025 sembra prospettarsi come un’annata coi fiocchi. Abbiamo stimato una crescita di fatturato del 10% rispetto al 2024, quando con 3,3 milioni di incasso siamo riusciti a tornare ai livelli del 2010, annus horribilis poi contrassegnato dalla supertassa sugli yacht introdotta dall’allora governo Monti che spinse molti vip a trasferire i loro “gioielli” verso porti esteri più economici rispetto al nostro. Una crescita di fatturato determinata, sì, dal successo delle house boat, ma soprattutto da una darsena tutta esaurita».