Rimini, Poste a caccia di postini: “Ecco come è cambiato il mestiere negli anni”

Poste italiane in cerca di personale. Si è chiuso il 20 maggio scorso il termine per partecipare al nuovo bando di Poste: 17 le figure ricercate a Rimini da inserire come portalettere con un contratto iniziale a tempo determinato; 9 invece i dipendenti assunti a tempo indeterminato nei primi mesi del 2024.

Al momento nel Riminese sono in servizio al recapito 182 dipendenti di cui 75 donne (41%).

E queste quote rosa che al Centro recapito di Riccione costituiscono addirittura il 53% del personale.

I requisiti che sono richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola superiore e patente di guida in corso di validità.

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna