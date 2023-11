Rimini, posta un video hard della moglie sui social: lei lo scopre e lo denuncia

Ha denunciato il marito per aver filmato di nascosto i loro momenti intimi in camera da letto. Video che lei sospetta poi siano finiti in Internet, condivisi su social per soli adulti. Dopo lo choc iniziale, la moglie, una 40enne riminese, si è rivolta all’avvocato Martina Montanari per presentare una denuncia-querela alla Procura della Repubblica, ipotizzando una serie di reati che vanno dalle lesioni personali, all’interferenza illecita nella vita privata, oltre alla diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, il cosiddetto “revenge porn”.

