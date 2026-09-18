Rimini, positivo all’alcoltest, chiama la cugina per ritirare il veicolo, ma è positiva anche lei: denunciati entrambi

Un curioso episodio di parentela e di alcoltest. Nel corso dei consueti controlli delle pattuglie della Polizia Stradale, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica nel giro di pochissimo tempo.

Lungo la SS 16 Adriatica, nel territorio di Rimini, una pattuglia della Polizia Stradale di Riccione ha proceduto al controllo di un autocarro condotto da un 60enne.

Sottoposto alla verifica etilometrica, l’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Gli agenti hanno quindi proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e, come previsto dalla normativa, hanno invitato il conducente a contattare una persona di fiducia idonea alla guida, alla quale affidare il veicolo.

La sorpresa è arrivata all’arrivo della persona indicata dal conducente. La donna, una 53enne cugina del trasgressore, è giunta sul posto alla guida di un’autovettura ma nel corso delle procedure di identificazione e della verifica dei requisiti è risultata a sua volta positiva all’etilometro, facendo registrare un tasso alcolemico di poco superiore a quello del parente.

Per entrambi i conducenti, residente nel riminese, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Ai due non è restato altro da fare che contattare un ulteriore parente, questa volta sobrio, che ha assunto la custodia di entrambi i veicoli.