Rimini, positivo all’alcol test, gli ritirano la patente: va a fare denuncia di smarrimento e continua a guidare

La scorsa settimana è stato denunciato a piede libero una persona sorpresa con una patente non regolare. L’uomo aveva fatto una falsa denuncia di smarrimento del documento di guida, dopo che gli era stata ritirata in seguito a un sinistro stradale in cui risultava in stato d’ebbrezza. Protagonista della vicenda un 64enne che circa un mese fa era stato fermato in seguito a un incidente stradale avvenuto a Rivabella, con abbattimento della segnaletica stradale. Un incidente, rilevato dal Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Rimini, in cui l’uomo era risultato positivo all’alcol test e per questo gli era stata ritirata la patente di guida e contestata la violazione per guida in stato di ebbrezza.