Rimini. Portano via la cassaforte della banca a Santa Giustina

RIMINI. Furto della cassaforte alla filiale della Banca Malatestiana di Santa Giustina, in via Emilia. Il colpo è avvenuto nel corso della notte (fra le 3 e le 4) e senza l’ausilio di esplosivo. Sul posto è intervenuta la polizia. Si sta quantificando il bottino e si stanno recuperando informazioni utili per rintracciare i colpevoli anche grazie alle telecamere. Dalle prime informazioni sembra che i malviventi (tutti con volto coperto) siano entrati da una porta laterale e da qui si siano diretti verso la cassaforte che è stata smurata e portata via in tutta fretta mentre suonava l’allarme.