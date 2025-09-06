Rimini, porta via il registratore di cassa e prende a pugni il titolare: 32enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un 32enne residente in provincia di Sassari per tentata rapina. L’uomo si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale nei pressi della stazione ferroviaria, apparentemente per acquistare generi alimentari. Al momento di uscire, dopo avere afferrato il registratore di cassa, colpiva con un pugno al volto il titolare che tentava di opporsi alla sua fuga. La scena è stata notata dai militari del dispositivo “Strade sicure” i quali allertavano immediatamente i Carabinieri che intervenivano prontamente arrestando il 32enne in flagranza. Sul posto è giunto anche il personale del 118 che trasportava il titolare presso il pronto soccorso di Rimini per le cure del caso. L’uomo, dichiarato in arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata di oggi.