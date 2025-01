Rimini, popolazione in calo nel 2024 nonostante più nascite

RIMINI. Calano i residenti ma aumentano le nascite a Rimini nel 2024. La popolazione residente è ora di 150.343 abitanti (-80) nonostante 917 nuovi arrivati, pari al 5,28% in più rispetto al 2023. Nel 2024 sono anche calati i matrimoni (-21) e il numero di cittadini stranieri (-55 unità). L’invecchiamento della popolazione prosegue: gli over 65 crescono (+566 unità), rappresentando il 25% dei residenti, mentre i giovani sotto i 14 anni calano (-482 unità). Nell’ultimo decennio il numero di residenti è aumentato complessivamente di +2.656 unità, di cui di +1.660 unità maschi mentre il numero delle donne ha registrato un incremento più contenuto di +996 unità. Per quanto riguarda le fasce d’età, la più numerosa è quella tra i 40 e i 64 anni, con 56.601 residenti (pari al 37,65% del totale). Gli over 65 ammontano a 37.924 unità. I giovani fino ai 14 anni sono 17.173 unità (11,42% del totale).

La tipologia più comune è quella dei nuclei unipersonali: 26.701 famiglie, pari al 38,71% del totale. Questo dato segna un incremento di 12 unità rispetto al 2023 e una crescita significativa (+12,90%) rispetto a dieci anni fa. In altre parole, 4 nuclei su 10 sono composti da persone che vivono da sole. Sono presenti anche 1.121 nuclei familiari con 6 o più componenti, pari al 1,63% del totale.

Nel 2024, il flusso migratorio verso il Comune di Rimini subisce una battuta d’arresto. Le nuove iscrizioni si riducono da 4.733 nel 2023 a 4.414 nel 2024, segnando un calo di -319 unità (-6,74%). Allo stesso tempo, diminuisce leggermente anche il numero di emigranti, che passa da 3.916 a 3.860 unità (-56, pari al -1,43%).

Il saldo migratorio netto (differenza tra immigrati ed emigrati) si conferma positivo, attestandosi a +554 unità, ma registra un calo di -263 unità rispetto al 2023. Questo saldo, pur contribuendo positivamente alla dinamica demografica, non è sufficiente a compensare il saldo naturale negativo (differenza tra nascite e decessi), che rimane pari a -686 unità. È tuttavia importante notare che il saldo naturale del 2024 mostra un miglioramento rispetto al dato del 2023, quando era pari a -722 unità.

Nel 2024 si registra un calo dei nuovi arrivi a Rimini sia da parte di cittadini italiani che stranieri. Gli italiani che hanno preso residenza a Rimini sono 2.485, con una diminuzione di 229 unità rispetto al 2023. Gli stranieri in arrivo si attestano a 1.929, in calo di -84 unità rispetto all’anno precedente. Tra i cittadini italiani, 112 persone rientrano dall’estero per stabilirsi nuovamente a Rimini, segnando un aumento di +19 unità rispetto al 2023, di cui 26 provenienti dalla Repubblica di San Marino.

Al 31 dicembre 2024, i residenti stranieri a Rimini sono 19.593, in diminuzione di 55 unità rispetto all’anno precedente. Gli stranieri costituiscono il 13,00% della popolazione totale della città, con un rapporto di 2 stranieri ogni 15 residenti totali. Le donne rappresentano la maggioranza della popolazione straniera, con 10.844 unità rispetto agli 8.749 uomini. Nel corso del 2024 si sono registrate 163 nascite da genitori con cittadinanza straniera (-4 rispetto al 2023), pari al 17,78% del totale delle nascite in città (circa 2 su 10).

Il numero dei matrimoni celebrati a Rimini (con sposi sia residenti che non residenti) è in calo rispetto al 2023, con 395 riti (-21). Di questi, 263 sono matrimoni civili (-28) e 132 sono matrimoni religiosi, in leggero aumento (+7). L’età media degli sposi è di 39,52 anni per le donne e 43,17 anni per gli uomini. Inoltre, sono state registrate 17 nuove unioni civili nel 2024. Infine diminuisce il numero degli ultracentenari residenti nella popolazione riminese: al 31 dicembre 2024, se ne contano 56, rispetto ai 65 del 2023. Di questi, 44 sono donne e 12 uomini. La persona più longeva è una donna di 107 anni. Aurora e Leonardo i nomi più gettonati del 2024.