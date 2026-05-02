Rimini, Ponte di Tiberio: via ai lavori lunedì 4 maggio

Inizieranno lunedì 4 maggio, i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L’intervento, spiega il Comune, “consentirà di valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e che si completa con il progetto di riqualificazione dell’illuminazione del sito, già in corso di realizzazione”. Per consentire il montaggio del ponteggio propedeutico all’esecuzione dei lavori, il Ponte sarà chiuso temporaneamente al traffico in due fasi: da lunedì 4 maggio fino alla sera di venerdì 15 maggio e poi nuovamente da mercoledì 20 a tutta la giornata di venerdì 29 maggio. Il collegamento pedonale con il centro storico sarà garantito dal percorso che costeggia la piazza sull’Acqua o in alternativa dalla passerella galleggiante a mare del Ponte.

Il Ponte sarà quindi riaperto sabato 30 maggio e resterà accessibile per tutta la durata dei lavori grazie ad un passaggio pedonale ricavato all’interno del ponteggio. Il ponteggio sarà rivestito con una particolare copertura trasparente, che consentirà ai cittadini di poter percepire l’intervento di pulitura delle facciate e delle arcate nella loro interezza. Il progetto di restauro, sviluppato sulla base di rilievi tridimensionali e fotogrammetrici eseguiti con drone e condiviso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, “è pensato per valorizzare il monumento rispettandone le caratteristiche originarie e in considerazione del buono stato di conservazione generale della struttura”, evidenzia il Comune.

L’intervento si completerà entro dicembre, con l’obiettivo di riconsegnare interamente il ponte nella sua rinnovata bellezza e luce entro la fine dell’anno.

In parallelo avanza l’intervento di riqualificazione illuminotecnica, il nuovo sistema di illuminazione a Led, progettato per riprodurre l’effetto della luce naturale e variare durante la notte, caricando di ulteriore suggestione lo scenario del Ponte e della Piazza sull’Acqua.