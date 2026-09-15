Rimini, Ponte di Tiberio: entro Natale la nuova illuminazione

Proseguono i lavori di valorizzazione del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città di Rimini al centro di un importante e accurato intervento di pulitura e restauro, affiancato dalla realizzazione di una nuova illuminazione pensata per esaltarne i caratteri architettonici e la straordinaria bellezza. Dopo l’avvio, a gennaio, degli interventi dedicati alla nuova illuminazione monumentale e l’apertura, lo scorso maggio, del cantiere di restauro, le lavorazioni stanno procedendo secondo le diverse fasi previste dal progetto.