Rimini, Ponte di Tiberio: entro Natale la nuova illuminazione

Proseguono i lavori di valorizzazione del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città di Rimini al centro di un importante e accurato intervento di pulitura e restauro, affiancato dalla realizzazione di una nuova illuminazione pensata per esaltarne i caratteri architettonici e la straordinaria bellezza. Dopo l’avvio, a gennaio, degli interventi dedicati alla nuova illuminazione monumentale e l’apertura, lo scorso maggio, del cantiere di restauro, le lavorazioni stanno procedendo secondo le diverse fasi previste dal progetto.

La riqualificazione illuminotecnica è già in fase avanzata: è stata completata l’installazione dei nuovi proiettori a servizio del Ponte di Tiberio, che saranno attivati una volta conclusi lavori. In queste settimane è in corso la realizzazione della nuova illuminazione della passerella pedonale, attraverso l’installazione di linee LED continue nella parte superiore e in quella inferiore della struttura. Il nuovo sistema consentirà di accompagnare in modo uniforme la passeggiata pedonale e, al tempo stesso, di migliorare la visibilità e la sicurezza complessiva dell’area. Entro la fine di ottobre sarà completata l’installazione dei nuovi corpi illuminanti destinati a valorizzare in maniera omogenea il Ponte di Tiberio e i suoi percorsi: dalla passeggiata sul ponte al miglioramento dell’illuminazione dei gradoni, fino alla nuova illuminazione della passerella pedonale galleggiante che collega il lato del centro storico con piazza Pirinela.

Attraverso il nuovo sistema di gestione sarà possibile realizzare scenari di luce differenti che, durante la notte, richiameranno l’effetto della luce solare, utilizzando gli stessi toni del bianco emessi dal sole e riproducendo la medesima inclinazione delle ombre. Il gradiente di bianco e l’intensità luminosa varieranno seguendo un ciclo che renderà il ponte sempre diverso a seconda del momento della notte in cui lo si osserva. I successivi puntamenti, le regolazioni e gli ultimi perfezionamenti consentiranno di definire nel dettaglio la nuova veste luminosa del Ponte, studiata per valorizzarne l’architettura, la materia e il suggestivo rapporto con l’acqua e il paesaggio urbano circostante.

L’accensione definitiva del nuovo sistema, che restituirà al Ponte di Tiberio una nuova presenza nel paesaggio notturno della città, è prevista entro Natale.