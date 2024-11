Rimini. Ponte di Ognissanti e turisti, gli albergatori esultano: “Una boccata d’ossigeno”

Il ponte di Ognissanti? Ha legato Rimini all’entroterra grazie alle sagre». Il weekend dell’anno in bilico tra sacro e profano conferma tutto il suo appeal. «Possiamo dirci soddisfatti – esordisce Patrizia Rinaldis al timone di Federalberghi Rimini –: questo weekend è stata una boccata d’ossigeno che ha registrato affluenze notevoli sia nei parchi tematici sia alle kermesse dell’entroterra, senza dimenticare le passeggiate nel Parco del mare». Un risultato non scontato, visto che le prenotazioni sono arrivate «in zona Cesarini dopo settimane in cui giravano a rilento». Merito del meteo soleggiato, come rimarca ancora Rinaldis, che ha visto il Riminese «come un prodotto unico, grazie a turisti dinamici, pronti a esplorare i borghi della Valmarecchia a caccia di degustazioni e sapori autunnali. Un ponte di nome e di fatto, quindi, a fronte di 400 alberghi a disposizione». Ora non resta che aspettare Ecomondo al via domani, la kermesse «per cui aprono più alberghi che per il Ttg Travel Experience», manifestazione di riferimento per la promozione del turismo tenuta nell’ottobre scorso. «Bene anche l’ambito congressuale al di là delle iniziative tradizionali», aggiunge Alessandro Giorgetti, presidente regionale Federalberghi. Impossibile tuttavia un confronto con il 2023 dove il calendario non prestava spazio per un ponte.