Rimini, Ponte dello scout chiuso da lunedì a venerdì

RIMINI. Da lunedì prossimo, 17 marzo, fino a venerdì 21, la Società Anthea eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria al ‘Ponte dello Scout’, il collegamento ciclopedonale, che unisce la via Tonale con la via Predil e il Parco XXV aprile (Parco Marecchia). L’intervento riguarderà in particolare le travi in legno che sostengono la pavimentazione del ponte, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e durabilità all’infrastruttura. Durante il periodo di lavori, il ponte resterà chiuso al pubblico per tutta la durata dell’intervento, pertanto si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a percorrere itinerari alternativi. L’intervento sarà realizzato dalla Società Anthea, incaricata della gestione e manutenzione delle strade comunali, in collaborazione con il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini.