Rimini, più spazio per i passeggeri dell’aeroporto Fellini

RIMINI. Area partenze e zona attesa esterna saranno più grandi ed efficienti all’Aeroporto Fellini di Rimini, la terza commissione comunale dice sì. C’è infatti il parere favorevole alla variante per il progetto di miglioramento della funzionalità degli spazi per i passeggeri dello scalo. Il progetto di AiRiminum, oggetto di Conferenza di Servizi indetta dall’Enac, spiega il Comune, ha come obiettivo il miglioramento degli spazi, la gestione dei bagagli e i flussi dei passeggeri del Fellini. Tra le azioni, l’ampliamento di circa 600 metri quadri della terrazza al primo piano, oggi zona d’attesa e bar all’aperto. La copertura in lamiera sarà riqualificata: verrà installato di un sistema di isolamento termico e una nuova facciata vetrata che ridefinirà l’aspetto architettonico dell’area, permettendo anche l’ampliamento della zona interna verso l’esterno. Arriverà anche una nuova Vip Lounge, ricavata dall’ampliamento dell’attuale zona commerciale. Al piano inferiore sarà invece riorganizzato lo spazio per lo smistamento dei bagagli, con soluzioni logistiche più moderne ed efficienti. La “Sala Polmone” sarà allargata di circa 270 metri, mentre al piano terra ci sarà una nuova area retail, oltre a una zona di attesa più grande vicino ai gate. Gli uffici nel lato est dell’Aeroporto saranno demoliti (e portati al primo piano) per lasciare spazio alla zona arrivi. Previsto anche l’ampliamento anche per la zona arrivi per i voli Schengen, oltre al rinnovamento dei gate e gli spazi per il pubblico, rivisti gli ambienti di attesa, i percorsi d’accesso e i punti di servizio. Il progetto è coerente con l’accordo territoriale firmato con Regione, Comune di Riccione e Provincia per la messa in sicurezza dell’accessibilità dell’aeroporto e l’adeguamento delle strutture dello scalo, precisa il Comune.