Rimini, più luce nei sottopassi per infondere sicurezza

RIMINI. Un’illuminazione migliorata in diversi sottopassi di Rimini centro e sud, anche per una maggior percezione di sicurezza per cittadini, ciclisti e automobilisti.

Si è infatti concluso il piano di riqualificazione di Anthea per migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi soprattutto nelle ore serali e notturne. Sono stati sostituiti i corpi illuminanti non più efficienti, installate nuove lampade led ad alta efficienza energetica e ripristinate delle linee elettriche danneggiate che causavano frequenti malfunzionamenti, spiega la società in house del Comune. Tra i sottopassi interessati, quello del Parco Maria Callas e quello di via Portofino, a servizio delle aree verdi e dei collegamenti pedonali; via Via Poerio, via Lagomaggio e viale Oliveti; i sottopassi di via Parigi, viale Bergamo-viale Madrid, viale Brindisi-Leonardo da Vinci, viale Oslo-Latina-Assisi e Viale Pescara-Ankara, dove gli interventi si sono concentrati in particolare sul miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili. Il piano proseguirà nei prossimi mesi anche nella zona nord della città.

“Un sottopasso ben illuminato non è solo una questione di estetica, ma porta con sé vivibilità, sicurezza di attraversamento e tranquillità per i cittadini e i turisti. Le nostre squadre sono intervenute a 360 gradi per risolvere le criticità storiche di questi snodi di collegamento, perché la riqualificazione delle città, dal centro alle zone più periferiche, è un passo fondamentale per far stare meglio le persone e rendere più accoglienti i luoghi che abitano”, commenta Nadia Rossi, amministratrice unica di Anthea.