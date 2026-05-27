Rimini, più luce nei sottopassi per infondere sicurezza

Rimini
  • 27 maggio 2026
Rimini, più luce nei sottopassi per infondere sicurezza
Rimini, più luce nei sottopassi per infondere sicurezza
Rimini, più luce nei sottopassi per infondere sicurezza

RIMINI. Un’illuminazione migliorata in diversi sottopassi di Rimini centro e sud, anche per una maggior percezione di sicurezza per cittadini, ciclisti e automobilisti.

Si è infatti concluso il piano di riqualificazione di Anthea per migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi soprattutto nelle ore serali e notturne. Sono stati sostituiti i corpi illuminanti non più efficienti, installate nuove lampade led ad alta efficienza energetica e ripristinate delle linee elettriche danneggiate che causavano frequenti malfunzionamenti, spiega la società in house del Comune. Tra i sottopassi interessati, quello del Parco Maria Callas e quello di via Portofino, a servizio delle aree verdi e dei collegamenti pedonali; via Via Poerio, via Lagomaggio e viale Oliveti; i sottopassi di via Parigi, viale Bergamo-viale Madrid, viale Brindisi-Leonardo da Vinci, viale Oslo-Latina-Assisi e Viale Pescara-Ankara, dove gli interventi si sono concentrati in particolare sul miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili. Il piano proseguirà nei prossimi mesi anche nella zona nord della città.

“Un sottopasso ben illuminato non è solo una questione di estetica, ma porta con sé vivibilità, sicurezza di attraversamento e tranquillità per i cittadini e i turisti. Le nostre squadre sono intervenute a 360 gradi per risolvere le criticità storiche di questi snodi di collegamento, perché la riqualificazione delle città, dal centro alle zone più periferiche, è un passo fondamentale per far stare meglio le persone e rendere più accoglienti i luoghi che abitano”, commenta Nadia Rossi, amministratrice unica di Anthea.

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