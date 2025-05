Rimini, più di 3mila prodotti illegali stipati nell’auto: 39enne denunciato per ricettazione

È stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi un uomo, fermato dalla Polizia Locale, con oltre 3.000 articoli non a norma. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alle 20, in Largo Martiri d’Ungheria, quando, a un certo punto, gli agenti, impegnati in un servizio di controllo stradale, hanno fermato una Ford guidata da un 39enne.

Fin da subito è apparsa evidente la presenza nel veicolo di numerosi scatoloni contenenti merce varia. Alla richiesta di fornire la documentazione necessaria per giustificare il trasporto di quei prodotti, l’uomo non è stato in grado di esibire nulla. Da un controllo più approfondito è emerso che la maggior parte della merce era sprovvista del marchio CE, obbligatorio per i prodotti destinati alla vendita. In alcuni casi, come su giocattoli gonfiabili per bambini dai tre anni in su, era presente un marchio CE contraffatto o comunque non conforme alla normativa.

A seguito di queste irregolarità, l’intero carico è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nel dettaglio, tra gli articoli sequestrati figurano moltissimi oggetti di bigiotteria, tra cui oltre mille bracciali, centinaia di collane, anelli, orecchini e piercing. Sono stati trovati anche portachiavi di varia tipologia, calamite, confezioni di incenso, elastici per capelli, porta-incenso in legno, espositori e giocattoli per bambini. Diversi anche i bracciali con la scritta ‘Rimini’, probabilmente destinati alla vendita ai turisti.