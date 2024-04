Rimini, più controlli lungo le strade nel week-end

Via libera al potenziamento dei servizi di sicurezza stradale a Rimini, in particolare negli orari dei week end estivi. La giunta comunale ha infatti approvato il rinnovo del “Progetto S.u.n.” per il biennio 2024-2025, attivo su tutto il territorio comunale dal 2013. Il progetto - denominato “Potenziamento Sicurezza Urbana Notturna (2024-2025): modificazioni” prevede, come spiega l’amministrazione, alcune azioni “volte a garantire una maggiore presenza della Polizia locale sul territorio, per prevenire quelle pericolose violazioni che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza stradale”. Per la sua messa in atto sono stati stanziati 80.000 euro all’anno.

In dettaglio, S.u.n. consente il controllo del territorio da parte dei vigili “con un orario più esteso rispetto a quello ordinario - chiarisce l’amministrazione - concentrandosi nelle notti dove si intravede maggiore necessità di presidio e maggiori esigenze di sicurezza stradale, in particolare nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica”. Il potenziamento dei servizi vale dal primo luglio al 31 agosto, dal giovedì alla domenica e nel restante periodo dell’anno, durante il fine settimana, dall’una di notte alle sette di mattina. Oltre a questo, il progetto si può estendere anche nelle giornate prefestive e festive, in corrispondenza con le festività infrasettimanali o in occasione di eventi istituzionali, culturali e di promozione turistica. In particolare, si concentrerà sulla sicurezza della circolazione stradale della città, attraverso una pianificazione di controlli di polizia stradale con presidi nei tratti ad alta incidentalità e con verifiche sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.