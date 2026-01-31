Rimini, pitbull azzannò al polpaccio un ciclista di Savignano: proprietaria 27enne rinviata a giudizio

Si aprirà a maggio davanti al giudice di pace il processo nei confronti della 27enne proprietaria del pitbull che, nel marzo scorso, azzannò al polpaccio un ciclista di 55 anni sulla pista ciclabile che costeggia il fiume Marecchia. La donna, difesa dall’avvocato Marco Ferri del foro di Rimini, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di lesioni personali colpose e per aver lasciato il cane libero in luoghi pubblici senza le dovute cautele, come guinzaglio e museruola.

