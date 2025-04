Rimini, pitbull azzanna e ferisce un chihuahua: attimi di grande paura in centro

Un pitbull parte all’assalto e azzanna un piccolo chihuahua. Momenti di paura domenica scorsa in pieno centro storico. Al momento non è stata sporta alcuna denuncia formale ma lo spavento, come ha raccontato sotto choc, ai primi soccorritori, il proprietario del cagnolino aggredito «è stato enorme». Nonostante due profonde ferite, il chihuahua, che resta sotto stretta osservazione veterinaria, non avrebbe subìto gravi conseguenze. L’episodio è accaduto domenica, dopo le 16.30, in una piazza Tre Martiri molto affollata, nel bel mezzo del mercatino dell’antiquariato.

