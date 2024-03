Rimini. Pitbull all’asilo, bimbi a “lezione” con i cani

Lo hanno chiamato “Pets”. Animali domestici. È il progetto realizzato da la “Casa delle Emozioni” di Torre Pedrera, la cooperativa sociale nata nel 2015 che, al suo interno, ha un polo scolastico con un nido e una scuola dell’infanzia, in collaborazione con “The Pet Club Rimini” e “Abbaio Camp” di Morciano. Un progetto a cuore aperto, pieno di emozioni, pieno di empatia e di scambi d’affetto. Un’opportunità educativa per tutte le bambine e i bambini che la frequentano.

«Il nostro motto - dicono dalla Casa - è la natura è casa nostra. L’ambiente educativo che ci circonda vuole essere una realtà che parte dai bambini e dalla loro voglia di esplorare il mondo per aiutarli a realizzare se stessi in libertà. Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini nuove occasioni per trascorrere parte del tempo educativo in autonomia e all’aria aperta. Crediamo sia fondamentale iniziare da piccoli a interagire con i cani, con i nostri migliori amici. Inizialmente guidati da una semplice curiosità innata per poi conoscere il loro mondo, il loro linguaggio, le loro emozioni e diventare sempre più consapevoli, autonomi e responsabili dell’altro».

Gli stereotipi da battere

«Nonostante da tempo facciamo diversi progetti di questo tipo con le scuole, ogni volta è una bellissima emozione vedere come i bambini entrino subito in empatia con i nostri cani - sottolinea Marco di The Pet Club Rimini -. Sono momenti molto formativi perché i bimbi imparano a capire fin da subito come ci si deve comportare con i nostri amici a quattro zampe: in casa, ma soprattutto fuori. All’aperto. Spesso vedo bambini che al parco o in spiaggia si avvicinano ai cani magari mentre i genitori sono distratti, un atteggiamento che non va bene».

Per questo progetto sono stati utilizzati anche un pitbull e un amstaff, due cani che nell’immaginario collettivo sono aggressivi e cattivi. Invece è vero il contrario. Si tratta di uno stereotipo negativo e falso. In realtà il pitbull, per esempio, è un cane che ama le persone, è dolce, fedele e super coccolone. In America è usato addirittura per la pet therapy con i bambini autistici.