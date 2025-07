Rimini. Piste ciclabili e sicurezza. Cittadini in allarme: “Tante segnalazioni ma nessun intervento. Ci resta solo il forum di quartiere”

«Ho denunciato più volte al Comune la pericolosità delle due piste ciclabili lungo via Flaminia-Tripoli e al Parco Cervi-Callas-Renzi, in particolare in prossimità del sottopasso della ferrovia. Nessuno, però, è mai intervenuto. Spero solo che non accada niente di grave».

Sergio Giordano, figura molto nota del mondo dell’associazionismo riminese, membro del Club nautico e residente in via Flaminia, «vista, purtroppo, l’inutilità dei miei continui reclami», ha preso carta e penna e ha scritto un dettagliato esposto che stasera, alle 20.45, sarà discusso durante la riunione del Forum 7. «È l’unico modo che mi resta per denunciare pubblicamente questa grave problematica –stigmatizza Giordano -, dato che non è servito neppure il sollecito dell’allora assessora comunale alla Mobilità, Roberta Frisoni, che l’estate scorsa mi accompagnò personalmente dal responsabile dell’ufficio Mobilità per poter esporre tutte le criticità presenti sul tratto ciclo-pedonale del Parco Cervi-Callas-Renzi e dare dei suggerimenti. A distanza di un anno, infatti, è ancora tutto come prima».

Segnaletica scarsa, se non inesistente. E bici elettriche, monopattini, e cargo-bike, a sfrecciare nel sottopasso e a sfiorare anziani, mamme con bambini e turisti con valigie. «Ripeto, nonostante l’invito della Frisoni ad intervenire – puntualizza il socio del club nautico - nessuna segnaletica orizzontale è stata predisposta dai tecnici comunali. Così come quella verticale. E all’interno del tunnel sotto la ferrovia è sempre più pericoloso transitare. Sia per i pedoni, quotidianamente a rischio investimento, che per i ciclisti fortemente esposti a incidenti. Non vorrei che succedesse quello che è accaduto sulla ciclabile di via Tosca, ai Padulli, dove, ho letto sul giornale, che si è sfiorata la tragedia per colpa di uno di quei paletti dividi-corsie (il riferimento è all’incidente di lunedì scorso con un bimbo di 9 mesi ferito e ricoverato in ospedale, ndr)».