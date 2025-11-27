Rimini, piscina comunale chiusa fino al primo dicembre per problemi alla caldaia

La Piscina Comunale di Rimini sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento. Un intervento che si è reso necessario per evitare il rischio di compromissione del funzionamento delle caldaie e deve essere eseguito con tempestività.

I lavori avranno inizio nella mattinata di sabato 29 novembre 2025 e si concluderanno entro la serata di domenica 30 novembre 2025, per una durata complessiva stimata di due/tre giorni lavorativi. La programmazione nel fine settimana è stata concordata per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

La riapertura al pubblico dell’impianto sportivo è prevista per lunedì 1° dicembre 2025 alle ore 15.00, con inizio delle attività in vasca dalle ore 15.20. Nella mattinata di lunedì verranno effettuate le verifiche del corretto funzionamento dell’impianto ripristinato e il ripristino della temperatura dell’acqua in vasca e negli spogliatoi.