Rimini, pioniere del turismo: Todro ricoverato in gravi condizioni

Momenti di forte apprensione a Viserba per Gianfranco Panighelli, meglio conosciuto come Todro. Uno degli storici ristoratori della zona nord di Rimini. Da qualche giorno, infatti, il 79enne imprenditore riminese, versa in gravi condizioni all’Infermi. A causa di una malattia che ne ha indebolito fortemente il fisico. Un pezzo di storia di Viserba e del turismo riminese, Todro, il cui soprannome, che gli amici d’infanzia gli avevano affibbiato per un piccolo difetto di pronuncia, lo utilizzò per chiamare il suo ristorante, aperto negli anni ‘80, che si affermò subito, sicuramente per la sua innata simpatia, ma soprattutto per la qualità dei suoi piatti. In particolare di pesce. E che adesso è gestito dalla figlia Chiara e dalla moglie Mara, da sempre con lui tra tavoli e fornelli.

