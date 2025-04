Rimini, pino crolla su una ragazza che viaggia in scooter a Marina centro GALLERY

RIMINI. Un grosso pino è caduto oggi a Marina Centro travolgendo alcuni mezzi. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato. L’albero è caduto su una ragazza che transitava in scooter che è rimasta praticamente illesa anche se visibilmente scossa. Sul posto era presente una pattuglia della Polizia (Reparto Prevenzione Crimine di Bologna in rinforzo per il ponte del Primo Maggio) che effettuava un posto di controllo e ha assistito alla scena in diretta. Nella caduta l’albero ha anche strisciato il retro di una Panda condotta da una donna. Gli agenti sono intervenuti e hanno soccorso la scooterista, liberandola dai rami dell’albero. Subito dopo è stata trasportata al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco, Start, polizia locale, polizia di stato.

Proprio qualche giorno un altro pino era crollato in via Destra del Porto.