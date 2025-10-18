Rimini. Picchia i genitori per soldi, a processo

Si aprirà a metà dicembre il processo, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, nei confronti un riminese di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed estorsione ai danni degli anziani genitori (padre 72enne e madre 70enne). Così ha deciso il gip Raffaele Deflorio accogliendo la richiesta di giudizio immediato presentata nei mesi scorsi dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. In sostanza, si salta l’udienza preliminare per passare direttamente al dibattimento, in quanto secondo la Procura la prova di colpevolezza dell’imputato appare evidente. Indagini che hanno dimostrato come il 49enne, tossicodipendente già in cura al Sert, reiterava i maltrattamenti con violenze fisiche e verbali, denigrando i genitori e rivolgendo loro offese e minacce allo scopo di ricevere denaro verosimilmente per l’acquisto delle sostanze stupefacenti. L’uomo, difeso dell’avvocato Paolo Righi del foro di Rimini, dopo essere stato condannato per reati analoghi nel luglio di due anni fa sempre nei confronti dei genitori (aveva patteggiato un anno e otto mesi), dopo essere stato arrestato e finito in carcere a luglio ora si trova agli arresti domiciliari presso la Comunità Papa Giovanni XXIII.