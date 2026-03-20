Rimini, picchia e insulta il marito davanti alla figlia: per la madre chiesti 3 anni e 6 mesi

Ubriaca picchiò, minacciò di morte e insultò il marito davanti agli occhi della figlia, all’epoca dei fatti di 10 anni. Una violenza di genere “al contrario”, per cui ora una 50enne riminese rischia una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. È stata questa la richiesta del pm Davide Ercolani nei confronti della donna, a giudizio davanti al Tribunale collegiale per maltrattamenti in famiglia aggravati. Ieri l’imputata, difesa dall’avvocata Lucia Varliero, durante l’esame ha rigettato tutte le accuse, compresa quella di fare abuso di alcol, ammettendo di aver dato, solo in un’occasione, uno schiaffo al marito 53enne, che dal canto suo la esasperava con le sue richieste e i suoi comportamenti. Con la figlia invece non avrebbe mai usato violenza e tra loro il rapporto era sereno. Per conoscere la sentenza bisognerà però attendere l’autunno.