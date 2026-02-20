Rimini. Picchia e abusa della compagna per mesi: uomo violento condannato a 7 anni

È stato condannato a 7 anni di carcere il 47enne riminese accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell’ormai ex compagna. Così ha stabilito ieri il collegio penale, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, dopo che il pm aveva chiesto per l’uomo, difeso dall’avvocato Carlotta Angelini, 4 anni e 2 mesi di reclusione.

I fatti risalgono al dicembre 2023, quando il 47enne venne arrestato perché da mesi violentava e picchiava la moglie.

Per lui si aprirono così le porte del carcere fino al processo che (almeno in primo grado) si è concluso con una condanna.