Rimini, picchia a sangue la compagna disabile, la vicina chiama il 112: in carcere 67enne

Più e più volte ha picchiato a sangue la sua compagna, una donna disabile all’85%, con serie difficoltà a camminare, vittima di soprusi fisici e violenze psicologiche che l’hanno costretta in uno stato di prostrazione e paura costante. Lui, un uomo residente a Rimini di 67 anni, originario della Puglia, passerà il Natale in carcere. è stato arrestato giovedì mattina. L’ultimo episodio, parte di un’escalation di violenza che si trascina da anni, risale al 23 novembre, quando a seguito di una lite furibonda innescata una banale discussione sui soldi, lui ha iniziato a colpirla con schiaffi in viso e spinte, minacciandola di morte. «Ti ho tolto dalla strada e guarda tu cosa fai. Non mi devi fare arrabbiare. Ti scuoio viva».

