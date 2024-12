Rimini, Piazza Mazzini, 80enne aggredita in pieno giorno finisce in ospedale, il figlio la difende dal rapinatore

RIMINI. A spasso col figlio in centro una donna di 80 anni è stata aggredita questa mattina in piazza Mazzini. La donna è stata vittima di tentata rapina da parte di un uomo di 50 anni, dell’est Europa, che per tentare di prenderle la borsa l’ha colpita in testa. Il figlio della donna è intervenuto in aiuto, facendo desistere il rapinatore che poi è stato arrestato dalla polizia intervenuta poco dopo. La donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti ma è in buone condizioni. Il malintenzionato è stato arrestato

e domani si celebrerà la direttissima.